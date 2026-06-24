Генштаб уточнив результати удару по центру космічного зв'язку під Москвою

Удар по центру космічного зв'язку

Нагадаємо, у ніч на 22 червня Сили оборони вдарили по центру космічного зв'язку "Дубна" у Московській області, порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ та ворожій логістиці.

Після удару на території центру космічного зв'язку було зафіксовано масштабне задимлення.