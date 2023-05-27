Генштаб уточнив кількість втрат окупантів за минулу добу

"Уточнення - це завжди десь "мінус", а десь - "плюс". Просимо це зрозуміти", - наголосили в Генштабі.

Вони повідомили, що завтрашні втрати окупантів будуть додані до сьогоднішніх вже скоригованих.

"Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року. Дякуємо за розуміння", - додали в штабі.

За уточненими даними, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 206 200,

танків - 3794 (-5) од.,

бойових броньованих машин - 7449 (+7) од.,

артилерійських систем - 3414 (+8) од.,

РСЗВ - 574 (+2) од.,

засоби ППО - 329,

літаків - 313 (+3) од.,

вертольотів - 298 (+2) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2990 (+49),

крилаті ракети - 1036 (+31) од.,

кораблі/катери - 18 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6183 (+11) од.,

спеціальна техніка – 449.

Втрати РФ в Україні

За даними військового командування, Росармія у війні проти нашої держави втратила понад 206 тисяч солдатів, і тільки вчора ЗСУ ліквідували 460 окупантів, а також наші військові збили російський літак і пошкодили другий.

Тим часом росЗМІ писали про те, що за два тижні встановили понад тисячу нових імен окупантів, яких ліквідували в Україні. А всього список журналістів про ліквідованих окупантів складається із 24 005 імен.

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