Генштаб уточнил количество потерь оккупантов за минувшие сутки

"Уточнение - это всегда где-то "минус", а где-то "плюс". Просим это понять", - подчеркнули в Генштабе.

Они сообщили, что завтрашние потери оккупантов будут добавлены к сегодняшним уже скорректированным.

"Публикуем скорректированные цифры с учетом всех имеющихся в настоящее время уточнений за предыдущий период с 24 февраля 2022 года. Спасибо за понимание", - добавили в штабе.

По уточненным данным, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 206 200,

танков – 3794 (-5) ед.

боевых бронированных машин - 7449 (+7) ед.

артиллерийских систем - 3414 (+8) ед.

РСЗО - 574 (+2) ед.

средства ПВО – 329,

самолетов - 313 (+3) ед.

вертолетов - 298 (+2) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2990 (+49),

крылатые ракеты - 1036 (+31) ед.

корабли/катера - 18 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 6183 (+11) ед.

специальная техника – 449.

Потери РФ в Украине

По данным военного командования, Росармия в войне против нашего государства потеряла более 206 тысяч солдат, и только вчера ВСУ ликвидировали 460 оккупантов, а также наши военные сбили российский самолет и повредили второй.

Между тем РосСМИ писали о том, что за две недели установили более тысячи новых имен оккупантов, ликвидированных в Украине. А всего список журналистов о ликвидированных оккупантах состоит из 24 005 имен.

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