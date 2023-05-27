Генштаб уточнил количество потерь оккупантов за минувшие сутки

В связи с поступлением уточненных разведывательных данных, Генштаб откорректировал некоторые позиции общих потерь противника.
Об этом передает РБК-Украина, со ссылкой на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.
"Уточнение - это всегда где-то "минус", а где-то "плюс". Просим это понять", - подчеркнули в Генштабе.
Они сообщили, что завтрашние потери оккупантов будут добавлены к сегодняшним уже скорректированным.
"Публикуем скорректированные цифры с учетом всех имеющихся в настоящее время уточнений за предыдущий период с 24 февраля 2022 года. Спасибо за понимание", - добавили в штабе.
По уточненным данным, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.23 ориентировочно составили:
По данным военного командования, Росармия в войне против нашего государства потеряла более 206 тысяч солдат, и только вчера ВСУ ликвидировали 460 оккупантов, а также наши военные сбили российский самолет и повредили второй.
Между тем РосСМИ писали о том, что за две недели установили более тысячи новых имен оккупантов, ликвидированных в Украине. А всего список журналистов о ликвидированных оккупантах состоит из 24 005 имен.
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