Генштаб спростував фейк про просування РФ у Сумській області: ворог оперативно знищується

У Генштабі підкреслили, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю перебуває під контролем Сил оборони України.

"Інформація, що поширюється в соціальних мережах щодо просування підрозділів РФ углиб території Сумської області, не відповідає дійсності", - уточнює військове командування.

Російські окупанти намагаються заходити невеликими групами в деякі населені пункти біля кордону. Але ворог оперативно знищується українськими захисниками.

"Наші захисники успішно зупиняють усі спроби загарбників закріпитися на території Сумської області. Ворог зазнає значних втрат у живій силі", - зазначили в Генштабі.

Також там звернули увагу, що українські воїни продовжують контролювати території в Курській області.