Генштаб опроверг фейк о продвижении РФ в Сумской области: враг оперативно уничтожается

Бои в Курской области

Напомним, 16 марта The New York Times писало о том, что украинские воины якобы практически полностью вышли из Курской области. Они контролируют "только 77 квадратных километров".

При этом спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник рассказал о том, что россияне размещают возле Сумской области большое количество своих подразделений.

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