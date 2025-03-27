Генштаб спростував чергові звинувачення РФ в ударах по енергетиці

Міністерство оборони Росії вкотре звинуватило Україну у нібито порушенні умов припинення ударів по енергетичних обʼєктах. Однак заява російського відомства не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Чергова заява Міністерства оборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення ураження енергетичних обʼєктів не відповідає дійсності. Так само, як і вчорашня подібна заява", - зазначили у Генштабі.

Нам наголосили, що 25-27 березня Сили оборони України не завдавали ударів дронами по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму.

"Військове відомство країни-агресора продовжує штампувати фейки, з метою безпідставних звинувачень України та затягування війни", - зазначили у Генштабі.