Генштаб опроверг очередные обвинения РФ в ударах по энергетике

Министерство обороны России в очередной раз обвинило Украину в якобы нарушении условий прекращения ударов по энергетическим объектам. Однако заявление российского ведомства не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Очередное заявление Министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения поражения энергетических объектов не соответствует действительности. Так же, как и вчерашнее подобное заявление", - отметили в Генштабе.

Нам отметили, что 25-27 марта Силы обороны Украины не наносили удары дронами по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма.

"Военное ведомство страны-агрессора продолжает штамповать фейки, с целью безосновательных обвинений Украины и затягивания войны", - отметили в Генштабе.