ua en ru
Чт, 27 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Генштаб опроверг очередные обвинения РФ в ударах по энергетике

Четверг 27 марта 2025 17:10
UA EN RU
Генштаб опроверг очередные обвинения РФ в ударах по энергетике Фото: Генштаб опроверг очередные обвинения РФ в ударах по энергетике (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны России в очередной раз обвинило Украину в якобы нарушении условий прекращения ударов по энергетическим объектам. Однако заявление российского ведомства не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Очередное заявление Министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения поражения энергетических объектов не соответствует действительности. Так же, как и вчерашнее подобное заявление", - отметили в Генштабе.

Нам отметили, что 25-27 марта Силы обороны Украины не наносили удары дронами по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма.

"Военное ведомство страны-агрессора продолжает штамповать фейки, с целью безосновательных обвинений Украины и затягивания войны", - отметили в Генштабе.

Обвинения России

Напомним, подобное обвинение Минобороны России выдвинуло и вчера.

В Генштабе ВСУ отметили, что заявления российского министерства обороны о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетическим объектам не соответствуют действительности.

"25-26 марта Силы обороны Украины не нанесли ударов БПЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма", - сказано в заявлении.

В Генштабе отметили, что российское военное ведомство распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине Перемирие России и Украины Мирные переговоры
NEWS
"Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов на поезда
"Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов на поезда
DAILY
Макрон ищет смелых. Введет ли Европа войска в Украину против воли РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Макрон ищет смелых. Введет ли Европа войска в Украину против воли РФ