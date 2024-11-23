Генштаб про ситуацію на фронті: ворог здійснює атаки на всіх напрямках сходу та півдня

Ворожі обстріли

Окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Хрінівка, Біловоди, Олександрія, Журавка та Ободи.

За наявною інформацією на даний час, росіяни здійснили 110 обстрілів по території Курської області РФ, зокрема 9 із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронтах

У Генштабі розповіли, що окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, а також здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня України, особливо активно на Покровському та Курахівському..

Так, на Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. Наші війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська, ще два боєзіткнення в районі Тихого досі тривають.

Вісім штурмів загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки та Зеленого Гаю на Куп’янському напрямку, ще одне боєзіткнення триває дотепер. Ворог завдав авіаудару в районі Лозової.

На Лиманському напрямку ворог сім разів безрезультатно атакував у районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки та Тернів.

За підтримки авіації на Сіверському напрямку в районі Білогорівки наші захисники відбили один ворожий штурм.

На Краматорському напрямку противник сьогодні один раз без успіху штурмував позиції українських захисників у районі Ступочок. Також ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник двічі марно атакував позиції наших військ у районах Торецька, водночас завдав авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами в районах населених пунктів Торецьк, Неліпівка, Катеринівка, Іванопілля та Зоря, загалом скинувши десять бомб.

На Покровському напрямку в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка від початку доби ворог атакував вже 28 разів, 23 атаки відбито, точаться запеклі бої. Також противник здійснив бомбардування населених пунктів Яблунівка, Зоря, Олександропіль, Гродівка, Миролюбівка та Єлизаветівка, загалом скинув 16 керованих авіабомб.

На Курахівському напрямку триває п’ять боєзіткнень в районах Берестків, Дальнього та Романівки. Сімнадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками в районах населених пунктів Сонцівка, Зоря, Новодмитрівка, Курахове, Катеринівка та Антонівка.

На Времівському напрямку триває сім штурмів противника поблизу Великої Новосілки та Новодарівки, 18 атак противника в районі Трудового, Сухих Ялів та Рівнопілля вже відбито.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші оборонці відбили три атаки противника.