Генштаб про ситуацію на фронті: скільки було боїв і де найбільше

Станом на 22:00, 23 березня, на фронті протягом дня відбулося 118 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку та в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

За сьогодні російські загарбники завдали 59 авіаційних ударів, застосувавши 74 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1041 дрон-камікадзе та здійснили 4792 обстріли по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку сьогодні ворог один раз атакував у бік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник проводив чотири штурми позицій наших оборонців у районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік населеного пункту Ямполівка, в напрямках Нового, Новомихайлівки та Зеленої Долини. Українські захисники успішно зупинили всі атаки противника.

Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, в напрямках Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два боєзіткнення поблизу Оріхово-Василівки та Часового Яру, обидві атаки зупинені українськими воїнами.

На Торецькому напрямку росіяни 17 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та в напрямку Диліївки. Всі атаки були успішно відбиті Силами оборони.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 50 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Пантелеймонівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Андріївка, Котлине, Успенівка, Богданівка та в напрямку Сергіївки, до цього часу тривають сім боєзіткнень . Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Олександропіль, Нова Полтавка, Малинівка та Гродівка.

"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 227 окупантів, 119 з них - безповоротно. Також знищено 13 одиниць автомобільної техніки, бойову броньовану машину, антену БпЛА, багі, супутниковий термінал, мотоцикл та ворожу гармату. Крім того, значно пошкоджено танк, бойову броньовану машину, три одиниці автомобільної техніки, реактивну систему залпового вогню та дві гармати загарбників", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили сім ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив, ще одна атака противника триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі отримав відсіч, намагаючись просунутися вперед поблизу Новополя та Новосілки. Некерованими ракетами були атаковані райони населених пунктів Гуляйполе, Новодарівка, Новосілка та Залізничне, ударів КАБами зазнало Зелене Поле.

На Оріхівському напрямку авіаційного удару зазнав населений пункт Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 17 штурмів позицій українських підрозділів. Ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши при цьому 11 керованих бомб, та здійснив 266 артилерійських обстрілів, п’ять з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.