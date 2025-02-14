Генштаб про ситуацію на фронті: майже 100 боїв і понад 4,5 тисячі обстрілів за день

Загалом, за даними Генштабу, від початку цієї доби відбулося 99 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину української території, завдаючи йому вогневого ураження. Сьогодні російські загарбники

завдали 45 авіаційних ударів,

скинули 64 керовані авіаційні бомби,

залучили для ураження близько тисячі дронів-камікадзе,

здійснили понад чотири з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку наші війська відбивають одну атаку противника у районі Глибокого.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в напрямках Загризового та Глушківки, де українські захисники зупинили дві ворожі атаки, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Нове, Греківка та Колодязі. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Григорівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку тривають два ворожих штурми позицій наших захисників поблизу Часового Яру. Одне боєзіткнення Сили оборони успішно відбили.

Десять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка. Сім ворожих атак успішно відбито нашими оборонцями, ще три - продовжуються до цього часу.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Котлине, Андріївка, Дачне, Улакли та Шевченко. Наші захисники зупинили 26 штурмових дій противника, сім боєзіткнень тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 153 окупанти, з них 84 - безповоротно.

Також знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, мотоцикл, протитанковий засіб, причіпну гаубицю “Мста-Б”, чотири антени БпЛА, портативну станцію радіоелектронної боротьби, три розвідувальні дрони. До того ж пошкоджено танк та чотири гармати росіян.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке. Досі тривають два боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційного удару п’ятьма керованими бомбами по Гуляйполю.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник сьогодні активних дій не проводив.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 13 боєзіткнень.

Генштаб відзначив підрозділи, які завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці.