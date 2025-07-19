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Генштаб раскрыл потери РФ за сутки: 1120 солдат, ракета и ПВО

Суббота 19 июля 2025 08:01
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Генштаб раскрыл потери РФ за сутки: 1120 солдат, ракета и ПВО Фото: ВСУ ликвидировали 1120 солдат РФ (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Россияне за минувшие сутки, с 18 на 19 июля, потеряли в боях против Украины еще 1120 солдат. Также ВСУ уничтожили крылатую ракету и систему ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 040 950 (+1120) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 032 (+0) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 012 (+7) ед;
  • артиллерийских систем - 30 531(+46) ед;
  • РСЗО - 1442 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1198 (+1) ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 46 712 (+163) ед;
  • крылатых ракет - 3492 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 55 606 (+112) ед;
  • специальной техники - 3932 ед.

Генштаб раскрыл потери РФ за сутки: 1120 солдат, ракета и ПВО

Ситуация на фронте 18 июля

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о том, что с начала суток 18 июля на фронте произошло 138 боевых столкновений. Горячее всего ситуация остается на Покровском направлении.

Оккупанты нанесли 61 авиационный удар, сбросив при этом 81 управляемую бомбу.

По данным ISW, оккупационные войска недавно продвинулись на севере Сумской области и в районе Покровска. В то же время украинские защитники продвинулись в районе Новопавловки.

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