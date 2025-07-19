Генштаб раскрыл потери РФ за сутки: 1120 солдат, ракета и ПВО

Россияне за минувшие сутки, с 18 на 19 июля, потеряли в боях против Украины еще 1120 солдат. Также ВСУ уничтожили крылатую ракету и систему ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 июля 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте 18 июля

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о том, что с начала суток 18 июля на фронте произошло 138 боевых столкновений. Горячее всего ситуация остается на Покровском направлении.

Оккупанты нанесли 61 авиационный удар, сбросив при этом 81 управляемую бомбу.

По данным ISW, оккупационные войска недавно продвинулись на севере Сумской области и в районе Покровска. В то же время украинские защитники продвинулись в районе Новопавловки.

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