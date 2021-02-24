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Генштаб: риск открытой агрессии РФ против Украины существует всегда

Автор: РБК-Украина

Риск открытой агрессии России против Украины существует всегда, ведь ВС РФ могут за короткое время нарастить силы и средства частями и подразделениями воздушно-десантных войск и ракетными войсками.

Об этом интервью Укринформу заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

При этом он отметил, что, по данным Генштаба и разведки, сейчас нет полной готовности ударных группировок вооруженных сил России вдоль государственной границы и на оккупированных территориях нет.

"Но Российская Федерация может за короткое время нарастить силы и средства частями и подразделениями воздушно-десантных войск, ракетными войсками и др. Поэтому риск открытой агрессии РФ против Украины всегда существует. Как военные, мы должны быть готовыми к любым сценариям", - подчеркнул генерал.

Он отметил, что агрессивная внешняя политика Российской Федерации не изменяется и свидетельством этого являются военные конфликты в Абхазии, Грузии, оккупация и последующая милитаризация Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где идет паспортизация населения.

По его словам, разведка фиксирует поставки на оккупированные территории новых вооружений и военной техники. "Происходят постоянные ротации подразделений и кураторов первого и второго армейских корпусов Южного военного округа вооруженных сил РФ, действующей на оккупированной части Донбасса", - сказал Корнийчук.

Он также напомнил, что на Донбассе постоянно продолжается нарушение режима прекращения огня снайперскими группами и другими российскими оккупационными подразделениями.

По мнению начальника Генштаба, в этих условиях Украине необходимо без промедления менять старый парк вооружения и военной техники на более современные образцы, развивать ракетные войска и артиллерию, авиацию, флот, средства радиоэлектронной борьбы, ПВО, приобретать возможности обороны в информационном и кибернетическом пространстве.

Напомним, в течение минувших суток, 23 февраля, на Донбассе было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня со стороны российских сил. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще два получили ранения.

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