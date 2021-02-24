Генштаб: ризик відкритої агресії РФ проти України існує завжди

При цьому він зазначив, що, за даними Генштабу та розвідки, наразі немає повної готовності ударних угрупувань збройних сил Росії вздовж державного кордону та на окупованих територіях.

"Але Російська Федерація може за короткий час наростити сили й засоби частинами та підрозділами повітрянодесантних військ, ракетними військами тощо. Тому ризик відкритої агресії РФ проти України завжди існує. Як військові ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв", - наголосив генерал.

Він зазначив, що агресивна зовнішня політика Російської Федерації не змінюється і свідченням цього є воєнні конфлікти в Абхазії, Грузії, окупація та подальша мілітаризація Криму, окремих районів Донецької та Луганської областей, де триває паспортизація населення.

За його словами, розвідка фіксує постачання на окуповані території нових озброєнь та військової техніки. "Відбуваються постійні ротації підрозділів і кураторів першого та другого армійських корпусів Південного військового округу збройних сил РФ, що діє на окупованій частині Донбасу", - сказав Корнійчук.

Він також нагадав, що на Донбасі постійно триває порушення режиму припинення вогню снайперськими групами та іншими російськими окупаційними підрозділами.

На думку начальника Генштабу, за цих умов Україні необхідно без зволікань змінювати старий парк озброєння і військової техніки на сучасніші зразки, розвивати ракетні війська й артилерію, авіацію, флот, засоби радіоелектронної боротьби, ППО, набувати спроможностей щодо оборони в інформаційному та кібернетичному просторі.