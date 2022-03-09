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Генштаб предупредил о возможных диверсиях в Ровенской и Львовской областях

Автор: Наталья Юрченко

Западная и Северо-западная части Украины остаются относительно спокойными направлениями. Однако российские оккупанты планируют проведение диверсий в Ровенской и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что диверсии могут быть на военных и инфраструктурных объектах.

"Сохраняется высокая вероятность совершения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры в Ровенской и Львовской областях диверсионно-разведывательными группами оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты срывают эвакуации мирного населения в городе Изюм Харьковской области и открыли огонь.

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Война России против Украины