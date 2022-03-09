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Генштаб попередив про можливі диверсії в Рівненській та Львівській областях

Автор: Наталія Юрченко

Західна та Північно-західна частини України залишаються відносно спокійними напрямками. Проте російські окупанти планують проведення диверсій в Рівненській та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що диверсії можуть бути на військових та інфраструктурних об'єктах.

"Зберігається висока ймовірність здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури у Рівненській та Львівській областях диверсійно-розвідувальними групами окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти зривають евакуації мирного населення в місті Ізюм Харківської області та відкрили вогонь.

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Війна Росії проти України