Генштаб попередив про можливі збої часу та геолокації у смартфонах під час атак РФ

Як зазначили у Генштабі, в ході проведення заходів з відбиття повітряних атак російських окупантів застосовуються засоби радіоелектронної боротьби.

Зокрема, для підвищення ефективності впливу на противника застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг).

Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу.

"Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися," - зазначили фахівці з радіоелектронної боротьби.