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Генштаб попередив про можливі збої часу та геолокації у смартфонах під час атак РФ

Фото: Генштаб попередив про можливі збої часу та геолокації у смартфонах під час атак РФ (freepik.com)
Автор: Тетяна Степанова

Через роботу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) для відбиття атак РФ можуть бути порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Як зазначили у Генштабі, в ході проведення заходів з відбиття повітряних атак російських окупантів застосовуються засоби радіоелектронної боротьби. 

Зокрема, для підвищення ефективності впливу на противника застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг). 

Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу. 

"Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися," - зазначили фахівці з радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, за даними Генштабу, у серпні, вересні та жовтні 2024 року Росія випустила по Україні 4300 ударних безпілотників. Це були як і дрони Shahed, так і БПЛА інших типів, що імітують справжні "Шахеди".

А рекордним по запуску ударних ворожих безпілотників став жовтень.

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