Генштаб предупредил о возможных сбоях времени и геолокации в смартфонах во время атак РФ

Напомним, по данным Генштаба, в августе, сентябре и октябре 2024 года Россия выпустила по Украине 4300 ударных беспилотников. Это были как и дроны Shahed, так и БПЛА других типов, имитирующие настоящие "Шахеды".

А рекордным по запуску ударных вражеских беспилотников стал октябрь.

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