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Генштаб предупредил о возможных сбоях времени и геолокации в смартфонах во время атак РФ

Фото: Генштаб предупредил о возможных сбоях времени и геолокации в смартфонах во время атак РФ (freepik.com)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для отражения атак РФ могут возникнуть нарушения в системе точного времени, которую используют мобильные телефоны в режиме автоматического уточнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Как отметили в Генштабе, в ходе проведения мероприятий по отражению воздушных атак российских оккупантов применяются средства радиоэлектронной борьбы.

В частности, для повышения эффективности воздействия на противника применяются средства замены координат спутниковой навигации GPS (спуфинг).

Побочным эффектом этого воздействия является нарушение в системе точного времени, которую используют мобильные телефоны в режиме автоматического уточнения времени.

"Учитывая указанное, целесообразно отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что при объявлении воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться", - отметили специалисты по радиоэлектронной борьбе.

Напомним, по данным Генштаба, в августе, сентябре и октябре 2024 года Россия выпустила по Украине 4300 ударных беспилотников. Это были как и дроны Shahed, так и БПЛА других типов, имитирующие настоящие "Шахеды".

А рекордным по запуску ударных вражеских беспилотников стал октябрь.

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