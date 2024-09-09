Генштаб Польщі вчить громадян, як не піддаватися маніпуляціям Росії

За словами Вероніки Мільчарчик, працівниці з відділу комунікацій Генштабу, чим більше поляки знають про інструменти, які використовує ворог, тим важче йому буде ввести громадян Польщі в оману.

"Ми не хочемо лякати, нам важливе вибудування імунітету. Це можна порівняти з прийомом вітамінів восени, щоб не захворіти взимку. Нам потрібно запобігти, а не лікувати наслідки", - наголосила вона.

Як зазначається, польский Генштаб робить акцент на громадську контррозвідку. Ідея полягає у тому, що кожен поляк може зробити свій внесок у зміцнення країни.

Інформаційна кампанія проти російської дезінформації відбувається регулярно.