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Генштаб Польщі вчить громадян, як не піддаватися маніпуляціям Росії

Фото: прапор Польщі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Генеральний штаб Польщі навчає своїх громадян, як не піддаватися маніпуляціям Москви. Відповідні пости публікуються щопонеділка у соцмережі Х.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

За словами Вероніки Мільчарчик, працівниці з відділу комунікацій Генштабу, чим більше поляки знають про інструменти, які використовує ворог, тим важче йому буде ввести громадян Польщі в оману.

"Ми не хочемо лякати, нам важливе вибудування імунітету. Це можна порівняти з прийомом вітамінів восени, щоб не захворіти взимку. Нам потрібно запобігти, а не лікувати наслідки", - наголосила вона.

Як зазначається, польский Генштаб робить акцент на громадську контррозвідку. Ідея полягає у тому, що кожен поляк може зробити свій внесок у зміцнення країни.

Інформаційна кампанія проти російської дезінформації відбувається регулярно.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша країна разом із Польщею працюють над механізмом, який би дав змогу польським системам ППО збивати російські ракети та дрони в українському повітряному просторі, що випущені в напрямку польської держави.

Днями глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що країна могла б збивати ракети РФ над Україною тільки за однієї умови - якщо є загроза для атомних електростанцій.

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