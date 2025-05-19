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Генштаб показав, як знищували крейсер "Москва": архівне відео удару

Архівне фото: крейсер "Москва" (twitter.com/osinttechnical)
Автор: Наталія Кава

Українській військові понад три роки тому знищили у Чорному морі російський крейсер "Москва".

Як повідомляє РБК-Україна, Генеральний штаб ЗСУ показав архівне відео удару по російському кораблю.

У Генштабі уточнили, що було надруковано книгу, присвячену знищенню крейсера "Москва". Також було опубліковано відео, на перших кадрах якого показано момент удару по ворожому крейсеру - видно, як ракета влучає у ніс корабля.

Що відомо про крейсер "Москва"

Крейсер "Москва" був побудований у 1976 році на суднобудівному заводі у Миколаєві. Цей корабель завдовжки трохи більше за 186 метрів і завширшки майже 21 метр налічував пів тисячі осіб екіпажу.

Як було знищено крейсер

На початку квітня 2022 року українські війська потопили флагман Чорноморського флоту РФ - крейсер "Москва".

Крейсер було атаковано ракетами "Нептун" українського виробництва. Корабель спочатку був підбитий, там виникла пожежа. Однак росіянам все ж не вдалося врятувати "Москву", екіпаж також пішов на дно.

Детальніше затоплення російського крейсера - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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