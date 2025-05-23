Генштаб підтвердив удар по російському заводу, який робить деталі для ракет і бомб

"У ніч на 23 травня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області", - йдеться у повідомленні.

Підтверджено влучання в район цілі, зафіксовано серію вибухів. Як зазначає Генштаб, на території підприємства виникла пожежа.

Чим важливий завод

Завод "Енергія" - один з найбільших у Росії виробників хімічних джерел струму. Крім того, підприємство є єдиним російським виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби.

Також завод забезпечує виготовлення батарей для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, які застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

"Зупинка роботи ПАТ "Енергія" може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення", - наголошує Генштаб ЗСУ.