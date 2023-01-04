Генштаб підтвердив удар по позиціях росіян у Токмаку та оцінив втрати

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив удар по позиціях російських окупантів у Токмаку Запорізької області, який було здійснено 3 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ у Facebook .

"Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів у районі населеного пункту Токмак Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, втрати російських окупантів склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими.

Нагадаємо, в ніч проти 3 січня у тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи. Після чого місце "прильоту" оточила "поліція".

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