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Генштаб подтвердил удар по позициям россиян в Токмаке и оценил потери

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Среда 04 января 2023 18:21
Генштаб подтвердил удар по позициям россиян в Токмаке и оценил потери Фото: Генштаб подтвердил удар по позициям россиян в Токмаке (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил удар по позициям российских оккупантов в Токмаке Запорожской области, который был совершен 3 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

"Подтверждено огневое поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, потери российских оккупантов составили около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми.

Напомним, в ночь на 3 января во временно оккупированном Токмаке прогремели взрывы. После чего место "прилета" оцепила "полиция".

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