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Генштаб підтвердив нічні удари по низці областей Росії, є успішне ураження

Понеділок 25 листопада 2024 12:30
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Генштаб підтвердив нічні удари по низці областей Росії, є успішне ураження Ілюстративне фото (t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 25 листопада Сили оборони завдали ударів по важливих об'єктах Російської Федерації (РФ). Були атаковані Брянська, Калузька й Курські області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"У ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії", - пише Генштаб.

Згідно з підтвердженою інформацією є ураження нафтобази в Калузькій області. Результати інших ударів наразі уточнюються.

Нічні удари по Росії 25 листопада

Цієї ночі у Калузькій та Курській областях Росії працювала ППО. Зокрема про "приліт" повідомлялось у Калузі. Як пишуть ЗМІ, було уражено місцеву нафтобазу "Калуганафтопродукт".

Зокрема вибухи лунали й у Курську.

За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, окрім нафтобази було атаковано й завод "Тайфун".

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