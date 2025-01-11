Генштаб підбив підсумки втрат РФ за добу: майже 1600 солдатів та багато техніки

Нагадаємо, що станом на вечір, 10 січня, на фронті протягом доби відбулося 198 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв було зафіксовано на Покровському та Краматорському напрямках, а також у Курській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.