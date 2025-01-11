Генштаб підбив підсумки втрат РФ за добу: майже 1600 солдатів та багато техніки

За останню добу з 10 на 11 січня, російська армія втратила у війні проти України 1570 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків, 28 артсистем та 74 БпЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, що станом на вечір, 10 січня, на фронті протягом доби відбулося 198 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв було зафіксовано на Покровському та Краматорському напрямках, а також у Курській області.
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