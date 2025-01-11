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Генштаб подвел итоги потерь РФ за сутки: почти 1600 солдат и много техники

Фото: потери россиян с 2022 года превысили 806 тысяч военных (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки с 10 на 11 января, российская армия потеряла в войне против Украины 1570 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 28 артсистем и 74 БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 806 500 (+1570) человек;
  • танков - 9751 (+10) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 271 (+18) ед;
  • артиллерийских систем - 21 817 (+28) ед;
  • РСЗО - 1260 ед;
  • средства ПВО - 1042 (+1) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 958 (+74) ед;
  • крылатых ракет - 3017 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33 534 (+61) ед;
  • специальной техники - 3692 (+3) ед.

Напомним, что по состоянию на вечер, 10 января, на фронте на протяжении суток произошло 198 боевых столкновений. Наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском и Краматорском направлениях, а также в Курской области.

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