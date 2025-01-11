Генштаб подвел итоги потерь РФ за сутки: почти 1600 солдат и много техники

За последние сутки с 10 на 11 января, российская армия потеряла в войне против Украины 1570 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 28 артсистем и 74 БпЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.25 ориентировочно составили:
Напомним, что по состоянию на вечер, 10 января, на фронте на протяжении суток произошло 198 боевых столкновений. Наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском и Краматорском направлениях, а также в Курской области.
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