Генштаб подвел итоги потерь РФ за сутки: почти 1600 солдат и много техники

Напомним, что по состоянию на вечер, 10 января, на фронте на протяжении суток произошло 198 боевых столкновений. Наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском и Краматорском направлениях, а также в Курской области.

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