Генштаб подвел итоги потерь РФ за сутки: почти 1600 солдат и много техники

За последние сутки с 10 на 11 января, российская армия потеряла в войне против Украины 1570 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 28 артсистем и 74 БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.

Напомним, что по состоянию на вечер, 10 января, на фронте на протяжении суток произошло 198 боевых столкновений. Наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском и Краматорском направлениях, а также в Курской области.

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