Генштаб подвел итоги потерь РФ за сутки: почти 1600 солдат и много техники
Фото: потери россиян с 2022 года превысили 806 тысяч военных (Getty Images)
За последние сутки с 10 на 11 января, российская армия потеряла в войне против Украины 1570 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 28 артсистем и 74 БпЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 806 500 (+1570) человек;
- танков - 9751 (+10) ед;
- боевых бронированных машин - 20 271 (+18) ед;
- артиллерийских систем - 21 817 (+28) ед;
- РСЗО - 1260 ед;
- средства ПВО - 1042 (+1) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 958 (+74) ед;
- крылатых ракет - 3017 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 33 534 (+61) ед;
- специальной техники - 3692 (+3) ед.
Напомним, что по состоянию на вечер, 10 января, на фронте на протяжении суток произошло 198 боевых столкновений. Наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском и Краматорском направлениях, а также в Курской области.
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