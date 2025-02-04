Генштаб оценил потери россиян за сутки: почти 1300 солдат и 66 артсистем

За сутки с 3 на 4 февраля российские войска потеряли на войне против Украины 1 270 солдат. Также ВСУ уничтожили 18 танков и 66 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Ситуация на фронте

По состоянию на 22:00, 3 февраля, на фронте с начала суток произошло 94 боевых столкновения. Оккупанты нанесли 70 авиаударов, применив 106 КАБ. Также россияне использовали 833 дрона-камикадзе и 4 767 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты. Больше всего боев было зафиксировано на Покровском направлении. В частности, захватнические подразделения 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку 13 населенных пунктов.

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