Генштаб оновив втрати РФ за добу: понад 800 солдатів та багато техніки

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір, 7 грудня, на фронті протягом всієї доби було зафіксовано 139 бойових зіткнень. Найгарячішим знову був Покровський напрямок, де ворог намагався атакувати 46 разів.

"Противник атакував у напрямках Нового Шахтного, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Мирнограда, Молодецького, Новопавлівки та в районах населених пунктів Новоекономічне, Гришине, Котліно, Удачне, Дачне, Філіал", - йшлося в публікації.

