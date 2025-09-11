UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 900 солдатів і три сотні дронів

Фото: українські воїни продовжують завдавати втрат ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За минулу добу, з 10 на 11 вересня, російські загарбники втратили на фронті ще 890 солдатів. Також ЗСУ знищили дрони, артсистеми та автотехніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 091 890 (+890) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 176 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 264 (+2) од.;
  • артилерійських систем - 32 628 (+22) од.;
  • РСЗВ - 1483 од.;
  • засоби ППО - 1217 од.;
  • літаків - 422 од.;
  • гелікоптерів - 341 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 58 194 (+343) од.;
  • крилатих ракет - 3718 (+27) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 61 339 (+49) од.;
  • спеціальної техніки - 3961 од.

Війна в УкраїніВСУГенштаб ВСУРосійська Федерація