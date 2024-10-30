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Генштаб оновив втрати РФ: за добу майже 1600 солдатів та понад 90 одиниць автотехніки

Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу добу з 29 на 30 вересня, втрати росіян на фронті склали 1560 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 40 дронів та 91 одиницю автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 693 640 (+1560) осіб;
  • танків - 9137 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 18 433 (+29) од.;
  • артилерійських систем - 19 955 (+38) од.;
  • РСЗВ - 1242 (+1) од.;
  • засоби ППО - 986 (+2) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17 979 (+40) од.;
  • крилатих ракет - 2625 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 27 840 (+91) од.;
  • спеціальної техніки - 3567 (+1) од.

Нагадаємо, згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни, темпи наступу російський військ за останні тижні зросли. Однак вони залишаються повільними і відповідають позиційній війні.

Аналітики наголосили, що публікації в західних ЗМІ про порівняння наступів РФ на початку війни і зараз, вводять в оману щодо швидкості захоплень нових територій російськими окупаційними військами.

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