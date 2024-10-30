Генштаб оновив втрати РФ: за добу майже 1600 солдатів та понад 90 одиниць автотехніки

За останню добу добу з 29 на 30 вересня, втрати росіян на фронті склали 1560 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 40 дронів та 91 одиницю автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни, темпи наступу російський військ за останні тижні зросли. Однак вони залишаються повільними і відповідають позиційній війні.
Аналітики наголосили, що публікації в західних ЗМІ про порівняння наступів РФ на початку війни і зараз, вводять в оману щодо швидкості захоплень нових територій російськими окупаційними військами.
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