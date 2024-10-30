Генштаб обновил потери РФ: за сутки почти 1600 солдат и более 90 единиц автотехники

Напомним, согласно отчету американского Института изучения войны, темпы наступления российский войск за последние недели возросли. Однако они остаются медленными и соответствуют позиционной войне.

Аналитики подчеркнули, что публикации в западных СМИ о сравнении наступлений РФ в начале войны и сейчас, вводят в заблуждение о скорости захватов новых территорий российскими оккупационными войсками.

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