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Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 1100 солдатів та багато техніки

Фото: воїни ЗСУ продовжують завдавати втрат противнику (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За минулу добу, з 18 на 19 березня, російські окупанти втратили у війні проти України 1060 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 64 артсистеми, 100 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 111 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 898 070 (+1060) осіб;
  • танків - 10 364 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 523 (+14) од.;
  • артилерійських систем - 24 704 (+64) од.;
  • РСЗВ - 1320 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1107 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 29 716 (+100) од.;
  • крилатих ракет - 3121 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 41 003 (+111) од.;
  • спеціальної техніки - 3780 од.

Нагадаємо, що станом на вечір, 18 березня, на фронті було зафіксовано 120 бойових зіткнень. Найбільше ворог намагався атакувати на Покровському і Торецькому напрямках, а також у Курській області.

Детальніше про вечірнє зведення Генштабу ЗСУ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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