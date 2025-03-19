Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 1100 солдатів та багато техніки

Нагадаємо, що станом на вечір, 18 березня, на фронті було зафіксовано 120 бойових зіткнень. Найбільше ворог намагався атакувати на Покровському і Торецькому напрямках, а також у Курській області.

Детальніше про вечірнє зведення Генштабу ЗСУ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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