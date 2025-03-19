Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 1100 солдат и много техники

Напомним, что по состоянию на вечер, 18 марта, на фронте было зафиксировано 120 боевых столкновений. Больше всего враг пытался атаковать на Покровском и Торецком направлениях, а также в Курской области.

Подробнее о вечерней сводке Генштаба ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.