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Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 1100 солдат и много техники

Фото: воины ВСУ продолжают наносить потери противнику (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За минувшие сутки, с 18 на 19 марта, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 1060 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 64 артсистемы, 100 беспилотников оперативно-тактического уровня и 111 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 898 070 (+1060) чел;
  • танков - 10 364 (+12) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 523 (+14) ед;
  • артиллерийских систем - 24 704 (+64) ед;
  • РСЗО - 1320 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1107 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 29 716 (+100) ед;
  • крылатых ракет - 3121 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 41 003 (+111) ед;
  • специальной техники - 3780 ед.

Напомним, что по состоянию на вечер, 18 марта, на фронте было зафиксировано 120 боевых столкновений. Больше всего враг пытался атаковать на Покровском и Торецком направлениях, а также в Курской области.

Подробнее о вечерней сводке Генштаба ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.

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