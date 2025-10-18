ua en ru
Сб, 18 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб оновив карти боїв за останню добу: найгарячіше на трьох напрямках

Україна, Субота 18 жовтня 2025 08:55
UA EN RU
Генштаб оновив карти боїв за останню добу: найгарячіше на трьох напрямках Ілюстративне фото: Генштаб оновив дані з фронту за добу (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Кава

Протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту зафіксовано 128 бойових зіткнень. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населеному пункту Суми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора загарбники завдали по території України 109 авіаційних ударів, скинувши 268 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 6024 дрони-камікадзе та здійснили 4941 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 117 - із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, а також здійснив 154 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.
Генштаб оновив карти боїв за останню добу: найгарячіше на трьох напрямках

На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Западного та в напрямку населених пунктів Бологівка, Кутьківка, Обухівка, Колодязне.
Генштаб оновив карти боїв за останню добу: найгарячіше на трьох напрямках

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська.
Генштаб оновив карти боїв за останню добу: найгарячіше на трьох напрямках

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр.
Генштаб оновив карти боїв за останню добу: найгарячіше на трьох напрямках

На Слов’янському напрямку у районах Переїзного, Григорівки, Дронівки та Ямполя противник сім разів атакував позиції наших військ.
Генштаб оновив карти боїв за останню добу: найгарячіше на трьох напрямках

На Краматорському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.
Генштаб оновив карти боїв за останню добу: найгарячіше на трьох напрямках

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Торецького, Щербинівки, Русиного Яру та в напрямку населених пунктів Костянтинівка й Бересток.
Генштаб оновив карти боїв за останню добу: найгарячіше на трьох напрямках

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Молодецьке, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська.
Генштаб оновив карти боїв за останню добу: найгарячіше на трьох напрямках

На Олександрівському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка, Веселе, Малинівка.
Генштаб оновив карти боїв за останню добу: найгарячіше на трьох напрямках

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Генштаб оновив карти боїв за останню добу: найгарячіше на трьох напрямках

На Оріхівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Кам’янське, Степногірськ та Степове.
Генштаб оновив карти боїв за останню добу: найгарячіше на трьох напрямках

На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.
Генштаб оновив карти боїв за останню добу: найгарячіше на трьох напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1 150 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, один літак, 498 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 131 одиницю автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ВСУ Генштаб ВСУ
Новини
"Томагавки", Путін та шлях до миру. Про що говорили Зеленський та Трамп у Білому домі
"Томагавки", Путін та шлях до миру. Про що говорили Зеленський та Трамп у Білому домі
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів