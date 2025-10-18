ua en ru
Война в Украине

Генштаб обновил карты боев за последние сутки: горячее всего на трех направлениях

Украина, Суббота 18 октября 2025 08:55
Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные с фронта за сутки (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта зафиксировано 128 боевых столкновений. Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенному пункту Сумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли по территории Украины 109 авиационных ударов, сбросив 268 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6024 дрона-камикадзе и осуществили 4941 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 117 - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, а также совершил 154 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Западного и в направлении населенных пунктов Бологовка, Кутьковка, Обуховка, Колодязное.
На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Торское, Шандриголово и Дробышево, а также в направлении населенного пункта Коровий Яр.
На Славянском направлении в районах Переездного, Григорьевки, Дроновки и Ямполя противник семь раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.
На Константиновском направлении враг совершил 12 атак в районах Торецкого, Щербиновки, Русиного Яра и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток.
На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Луч, Молодецкое, Мирноград, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Филиал и в направлении Новопавловки и Покровска.
На Александровском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Александроград, Январское, Новониколаевка, Новогригорьевка, Веселое, Малиновка.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Каменское, Степногорск и Степное.
На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 150 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 41 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, один самолет, 498 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 131 единицу автомобильной техники и две единицы специальной техники оккупантов.

