Генштаб оновив дані: де тривають запеклі бої, а де атаки ворога відбиті

Росія продовжує масовані атаки на кількох напрямках фронту. ЗСУ стримують ворога та завдають йому втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Протягом минулої доби зафіксовано 153 бойові зіткнення на фронті. Ворог завдав чотири ракетні й 57 авіаційних ударів, випустивши 12 ракет і скинувши 111 керованих авіабомб.
Також застосовано 3 633 дрони-камікадзе та здійснено 5 623 артилерійські обстріли, у тому числі 54 з реактивних систем залпового вогню.
Сили оборони у відповідь завдали ударів по 14 районах зосередження особового складу, техніки, а також знищили два пункти управління, один засіб ППО та 10 артсистем ворога.
Північно-Слобожанський і Курський напрямки Ворог завдав 12 авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби, та здійснив 341 обстріл, з яких три - з РСЗВ. Було зупинено 17 штурмових дій.
Південно-Слобожанський напрямок Загарбники сім разів атакували у районах Вовчанська, Фиголівки та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.
Куп’янський напрямок Відбулося п’ять атак поблизу Піщаного, Кіндрашівки, а також у напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки.
Лиманський напрямок Зафіксовано 17 атак у районах Липового, Шийківки, Новосергіївки, Рідкодуба, Торського, а також в напрямках Глущенкового, Греківки, Шандриголового, Нового Миру.
Сіверський напрямок Зупинено дві атаки поблизу Івано-Дар’ївки.
Краматорський напрямок П’ять боєзіткнень біля Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.
Торецький напрямок Ворог здійснив 17 атак - в бік Яблунівки, Диліївки, Плещіївки, Олександро-Калинового, Русиного Яру, поблизу Щербинівки, Новоспаського.
Покровський напрямок Найбільша інтенсивність - 56 штурмів у районах Малинівки, Миролюбівки, Проміня, Новосергіївки, Удачного, Новомиколаївки, Троїцького та в напрямках Володимирівки, Мирнограду, Сергіївки, Новопідгородного, Полтавки, Олексіївки, Мирного, Новопавлівки.
Новопавлівський напрямок Здійснено 19 атак біля Шевченка, Федорівки, а також у напрямках Запоріжжя, Мирного, Перебудови, Ялти, Комара.
Гуляйпільський напрямок Наступальних дій не зафіксовано.
Оріхівський напрямок Три спроби просування в районі Кам’янського.
Придніпровський напрямок Дві невдалі атаки на позиції Сил оборони.
Волинський та Поліський напрямки Ознак формування ударних угруповань агресора не виявлено.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали одну тисячу осіб.
Також українські воїни знешкодили танк, 12 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, чотири літаки, 237 безпілотників оперативно-тактичного рівня, шість ракет та 131 одиницю автомобільної техніки окупантів.
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