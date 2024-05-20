Генштаб назвав втрати РФ на Харківському напрямку з початку наступу

"Починаючи з 10 травня і станом на цей час на Харківському напрямку російські загарбники вже втратили вбитими та пораненими 1974 особи в живій силі та 342 одиниці озброєння і військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у Генштабі, на Харківському напрямку кількість сьогоднішніх бойових зіткнень зросла до чотирьох.

Цієї доби ворог двічі атакував поблизу Вовчанська, та по одному разу - у напрямках сіл Стариця та Липці. Ситуація контрольована.