Генштаб назвал потери РФ на Харьковском направлении с начала наступления

"Начиная с 10 мая и по состоянию на это время на Харьковском направлении российские захватчики уже потеряли убитыми и ранеными 1974 человека в живой силе и 342 единицы вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Генштабе, на Харьковском направлении количество сегодняшних боевых столкновений выросло до четырех.

На протяжении этих суток враг дважды атаковал близ Волчанска, и по одному разу - в направлениях сел Старица и Липцы. Ситуация контролируемая.