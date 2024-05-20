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Генштаб назвал потери РФ на Харьковском направлении с начала наступления

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С 10 мая российская армия потеряла почти 2 тысячи оккупантов и 342 единицы вооружения и военной техники на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Начиная с 10 мая и по состоянию на это время на Харьковском направлении российские захватчики уже потеряли убитыми и ранеными 1974 человека в живой силе и 342 единицы вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Генштабе, на Харьковском направлении количество сегодняшних боевых столкновений выросло до четырех.

На протяжении этих суток враг дважды атаковал близ Волчанска, и по одному разу - в направлениях сел Старица и Липцы. Ситуация контролируемая.

Наступление РФ на Харьковскую область

В мае русские войска начали наступательные действия в Харьковской области.

По данным Генштаба ВСУ, российская армия ведет активные бои с целью потеснить украинские войска вблизи населенных пунктов Волчанск, Станица и Липцы.

Как сообщили в Харьковской ОВА, украинские войска примерно на 60% контролируют Волчанск. Однако штурмы города не прекращаются.

Украинские войска стабилизировали линию фронта на севере Харьковской области. Российские оккупанты пытаются продвигаться на Липецком и Слобожанском направлениях, однако их попытки были остановлены.

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Вооруженные силы УкраиныХарьковГенштаб ВСУВойна в Украине