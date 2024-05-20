Генштаб назвал потери РФ на Харьковском направлении с начала наступления

С 10 мая российская армия потеряла почти 2 тысячи оккупантов и 342 единицы вооружения и военной техники на Харьковском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"Начиная с 10 мая и по состоянию на это время на Харьковском направлении российские захватчики уже потеряли убитыми и ранеными 1974 человека в живой силе и 342 единицы вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.
Как рассказали в Генштабе, на Харьковском направлении количество сегодняшних боевых столкновений выросло до четырех.
На протяжении этих суток враг дважды атаковал близ Волчанска, и по одному разу - в направлениях сел Старица и Липцы. Ситуация контролируемая.
В мае русские войска начали наступательные действия в Харьковской области.
По данным Генштаба ВСУ, российская армия ведет активные бои с целью потеснить украинские войска вблизи населенных пунктов Волчанск, Станица и Липцы.
Как сообщили в Харьковской ОВА, украинские войска примерно на 60% контролируют Волчанск. Однако штурмы города не прекращаются.
Украинские войска стабилизировали линию фронта на севере Харьковской области. Российские оккупанты пытаются продвигаться на Липецком и Слобожанском направлениях, однако их попытки были остановлены.
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