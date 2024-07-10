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ЗСУ знищили 11 ББМ, 36 артсистем і 1100 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії

Середа 10 липня 2024 07:55
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ЗСУ знищили 11 ББМ, 36 артсистем і 1100 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії Фото: захисники України (Віталій Носач, колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За добу Сили оборони України ліквідували 1100 російських окупантів. Загальні втрати противника складають 554 510 солдатів. Крім того, українським воїнам вдалось знищити 11 ББМ і 36 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 554 510 (+1100) осіб ліквідовано;
  • танків - 8180 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 715 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 14 051 (+36) од.;
  • РСЗВ - 1115 од.;
  • засоби ППО - 883 (+3) од.;
  • літаків - 361 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 973 (+51) од.;
  • крилатих ракет - 2389 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 20 269 (+57) од.;
  • спеціальної техніки - 2531 (+15) од.

ЗСУ знищили 11 ББМ, 36 артсистем і 1100 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті відбулося 128 бойових зіткнень. Найгарячішим залишався Покровський напрямок. Російські окупанти здійснили 40 штурмів, втративши 274 особи живої сили.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час відкриття саміту НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив постачання нових систем ППО Patriot Україні, а також анонсував значне посилення протиповітряної оборони країни.

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