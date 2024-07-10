ЗСУ знищили 11 ББМ, 36 артсистем і 1100 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії
За добу Сили оборони України ліквідували 1100 російських окупантів. Загальні втрати противника складають 554 510 солдатів. Крім того, українським воїнам вдалось знищити 11 ББМ і 36 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 554 510 (+1100) осіб ліквідовано;
- танків - 8180 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 15 715 (+11) од.;
- артилерійських систем - 14 051 (+36) од.;
- РСЗВ - 1115 од.;
- засоби ППО - 883 (+3) од.;
- літаків - 361 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 973 (+51) од.;
- крилатих ракет - 2389 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 20 269 (+57) од.;
- спеціальної техніки - 2531 (+15) од.
Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті відбулося 128 бойових зіткнень. Найгарячішим залишався Покровський напрямок. Російські окупанти здійснили 40 штурмів, втративши 274 особи живої сили.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час відкриття саміту НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив постачання нових систем ППО Patriot Україні, а також анонсував значне посилення протиповітряної оборони країни.
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