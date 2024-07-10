ЗСУ знищили 11 ББМ, 36 артсистем і 1100 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії

За добу Сили оборони України ліквідували 1100 російських окупантів. Загальні втрати противника складають 554 510 солдатів. Крім того, українським воїнам вдалось знищити 11 ББМ і 36 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті відбулося 128 бойових зіткнень. Найгарячішим залишався Покровський напрямок. Російські окупанти здійснили 40 штурмів, втративши 274 особи живої сили.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час відкриття саміту НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив постачання нових систем ППО Patriot Україні, а також анонсував значне посилення протиповітряної оборони країни.

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