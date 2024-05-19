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Генштаб назвав два напрямки фронту, де йдуть найважчі бої

Фото: Генштаб назвав два напрямки фронту, де найбільша активність окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Найбільша активність окупантів на фронті спостерігається на двох напрямках. Це Сіверський та Покровський напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту, найбільша активність окупантів станом на зараз спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Протягом цієї доби на фронті відбулося вже 78 бойових зіткнень.

Як повідомили у Генштабі, з початку доби ворог значно активізувався на Сіверському напрямку. Окупанти намагаються прорвати  оборону в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Роздолівки. На вказаній ділянці вже відбулося 20 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку російські війська не зменшують інтенсивності атак. Росіяни завдали ударів з авіації в районах Вовчого, Тимофіївки, Євгеніївки та Сокола. Ворог скинув п’ять КАБів.

Всього на цьому напрямку відбулося вже 19 атак, десять із них ще тривають.

 

Ситуація на фронті сьогодні

Нагадаємо, що росіяни останнім часом значно активізувалися на фронті. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ у районі Авдіївки та сусідніх населених пунктах.

Також росіяни хочуть захопити місто Часів Яр на Бахмутському напрямку. Раніше місцева влада зазначала, що бойові дії вже дійшли до меж міста Часів Яр.

Крім того, російські війська знову пішли у наступ на півночі Харківської області. Вони намагаються "взяти" Вовчанськ та просунутися далі до Харкова. Станом на ранок 19 травня на Харківському напрямку було відносне "затишшя". Але, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 13:00 росіяни знову активізувалися.

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