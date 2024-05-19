Генштаб назвал два направления фронта, где идут самые трудные бои

"Интенсивные боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта, наибольшая активность оккупантов по состоянию на данный момент наблюдается на Северском и Покровском направлениях", - говорится в сообщении.

За эти сутки на фронте произошло уже 78 боевых столкновений.

Как сообщили в Генштабе, с начала суток враг значительно активизировался на Северском направлении. Оккупанты пытаются прорвать оборону в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Раздолевки. На указанном участке уже произошло 20 боевых столкновений.

На Покровском направлении российские войска не сбавляют интенсивности атак. Россияне нанесли удары из авиации в районах Волчьего, Тимофеевки, Евгениевки и Сокола. Враг сбросил пять КАБов.

Всего на этом направлении произошло уже 19 атак, десять из них продолжаются.