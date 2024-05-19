Генштаб назвав два напрямки фронту, де йдуть найважчі бої

Найбільша активність окупантів на фронті спостерігається на двох напрямках. Це Сіверський та Покровський напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту, найбільша активність окупантів станом на зараз спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Протягом цієї доби на фронті відбулося вже 78 бойових зіткнень.

Як повідомили у Генштабі, з початку доби ворог значно активізувався на Сіверському напрямку. Окупанти намагаються прорвати оборону в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Роздолівки. На вказаній ділянці вже відбулося 20 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку російські війська не зменшують інтенсивності атак. Росіяни завдали ударів з авіації в районах Вовчого, Тимофіївки, Євгеніївки та Сокола. Ворог скинув п’ять КАБів.

Всього на цьому напрямку відбулося вже 19 атак, десять із них ще тривають.