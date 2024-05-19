ua en ru
Вс, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Генштаб назвал два направления фронта, где идут самые трудные бои

Украина, Воскресенье 19 мая 2024 16:09
UA EN RU
Генштаб назвал два направления фронта, где идут самые трудные бои Фото: Генштаб назвал два направления фронта, где наибольшая активность оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Наибольшая активность оккупантов на фронте наблюдается на двух направлениях. Это Северское и Покровское направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Интенсивные боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта, наибольшая активность оккупантов по состоянию на данный момент наблюдается на Северском и Покровском направлениях", - говорится в сообщении.

За эти сутки на фронте произошло уже 78 боевых столкновений.

Как сообщили в Генштабе, с начала суток враг значительно активизировался на Северском направлении. Оккупанты пытаются прорвать оборону в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Раздолевки. На указанном участке уже произошло 20 боевых столкновений.

На Покровском направлении российские войска не сбавляют интенсивности атак. Россияне нанесли удары из авиации в районах Волчьего, Тимофеевки, Евгениевки и Сокола. Враг сбросил пять КАБов.

Всего на этом направлении произошло уже 19 атак, десять из них продолжаются.

Ситуация на фронте сегодня

Напомним, что россияне в последнее время значительно активизировались на фронте. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Авдеевки и соседних населенных пунктах.

Также россияне хотят захватить город Часов Яр на Бахмутском направлении. Ранее местные власти отмечали, что боевые действия уже дошли до границ города Часов Яр.

Кроме того, российские войска снова пошли в наступление на севере Харьковской области. Они пытаются "взять" Волчанск и продвинуться дальше к Харькову. По состоянию на утро 19 мая на Харьковском направлении было относительное "затишье". Но, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 13:00 россияне снова активизировались.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Кто и где может вручать повестки: что говорит новый закон о мобилизации
Кто и где может вручать повестки: что говорит новый закон о мобилизации
DAILY
Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому