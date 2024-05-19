Генштаб назвал два направления фронта, где идут самые трудные бои
Наибольшая активность оккупантов на фронте наблюдается на двух направлениях. Это Северское и Покровское направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"Интенсивные боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта, наибольшая активность оккупантов по состоянию на данный момент наблюдается на Северском и Покровском направлениях", - говорится в сообщении.
За эти сутки на фронте произошло уже 78 боевых столкновений.
Как сообщили в Генштабе, с начала суток враг значительно активизировался на Северском направлении. Оккупанты пытаются прорвать оборону в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Раздолевки. На указанном участке уже произошло 20 боевых столкновений.
На Покровском направлении российские войска не сбавляют интенсивности атак. Россияне нанесли удары из авиации в районах Волчьего, Тимофеевки, Евгениевки и Сокола. Враг сбросил пять КАБов.
Всего на этом направлении произошло уже 19 атак, десять из них продолжаются.
Ситуация на фронте сегодня
Напомним, что россияне в последнее время значительно активизировались на фронте. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Авдеевки и соседних населенных пунктах.
Также россияне хотят захватить город Часов Яр на Бахмутском направлении. Ранее местные власти отмечали, что боевые действия уже дошли до границ города Часов Яр.
Кроме того, российские войска снова пошли в наступление на севере Харьковской области. Они пытаются "взять" Волчанск и продвинуться дальше к Харькову. По состоянию на утро 19 мая на Харьковском направлении было относительное "затишье". Но, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 13:00 россияне снова активизировались.
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