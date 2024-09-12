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Генштаб про Курахівський напрямок: відбито майже 30 спроб росіян просунутись, тривають бої

Четвер 12 вересня 2024 17:44
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Генштаб про Курахівський напрямок: відбито майже 30 спроб росіян просунутись, тривають бої Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

З початку доби було зафіксовано 79 бойових зіткнень вздовж лінії фронту. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Тимофіївка, Івано-Шийчине, Грем’яч, Суходіл, Порозок.

Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Павлівки, Мар’їного, Білопілля, Ободів та Річок.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти проводили наступальні дії біля Синьківки та Колісниківки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку противник три рази атакував біля Дружелюбівки та Невського. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали спроби агресора просунутись поблизу Верхньокам’янського. Один бій в цьому районі ще триває.

На Краматорському напрямку на даний час відбулося чотири боєзіткнення в районах Залізнянського та Ступочок. Разом з тим, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Павлівське та Новопокровка.

На Торецькому напрямку окупанти, за підтримки бомбардувальної авіації, чотири рази намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Нью-Йорка та Неліпівки. Отримали жорстку відсіч. Крім цього, російські агресори завдали ударів НАРами та КАБами по Торецьку й Іванопіллю.

На Покровському напрямку противник здійснив 20 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Новогродівка, Гродівка, Селідове та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 14 атак, наразі ще точаться шість боїв.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 33 рази у бік Желанного Першого, Українського, Олександрополя, Георгіївки та Костянтинівки. 27 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають - найгарячіше на цей момент біля Георгіївки.

На Времівському напрямку противник двічі безуспішно штурмував наші позиції поблизу Золотої Ниви та Катеринівки.

На Придніпровському напрямку теж відбито дві ворожі атаки.

На інших напрямках оперативна обстановка - без суттєвих змін.

Втрати Росії

Станом на ранок четверга, 12 вересня, з початку повномасштабної війни в Україні, ворог втратив 630 200 солдатів. За останню добу втрати РФ склали 1270 військових.

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