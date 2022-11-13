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Генштаб Британії назвав провал росіян у Херсоні "значним", але зробив застереження

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Лондон, Неділя 13 листопада 2022 13:25
Генштаб Британії назвав провал росіян у Херсоні "значним", але зробив застереження Фото: Генштаб Британії назвав провал росіян у Херсоні "значним", але зробив застереження (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Відступ російських військ з Херсона має важливе значення. Але говорити після цього про поворотний момент у війні ще зарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету начальників штабів Великобританії, адмірала Тоні Радакіна.

"Росія провалила всі свої стратегічні цілі. Вона хотіла підкорити Україну, а сталося навпаки", - сказав Радакін.

Водночас він застеріг від оголошення відступу росіян "поворотним моментом у війні".

"Це успіх України, але водночас на Україну продовжують нападати. Україна втратила позиції, які їй потрібно відвойовувати. В Україні є мільйони людей, які не живуть у своїх домівках... Є мільйони людей, які страждають від наслідків атаки на електричну інфраструктуру або на інфраструктуру водопостачання. Навмисний напад на мирних жителів є воєнним злочином, і це все ще триває", - акцентував Радакін.

Він додав, що провал окупантів Херсоні не підвищує ризику ядерного удару з боку РФ.

"Це був би ще один абсолютно жахливий крок, і ми не бачимо, що ми на шляху до цієї конкретної примари", - додав Радакін.

Нагадаємо, що 11 листопада в Головному управлінні розвідки підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. ЗСУ заходять у місто, а шляхи відступу окупантів - під вогневим контролем української армії.

Зазначимо, раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що звільнення Херсона змінило хід війни та ставлення до Росії у світі.

Зокрема, Білий дім назвав повернення Херсона під контроль України надзвичайною перемогою.

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