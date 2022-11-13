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Генштаб Британии: Херсон ничего не меняет, украинцы сами решат, когда говорить с РФ

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Лондон, Воскресенье 13 ноября 2022 14:05
Генштаб Британии: Херсон ничего не меняет, украинцы сами решат, когда говорить с РФ Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина сама должна решать, когда нужно садиться за стол переговоров с Россией. И освобождение Херсона на этот вопрос никоим образом не влияет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета начальников штабов Великобритании, адмирала Тони Радакина в интервью BBC.

"Мы должны проявлять уважение и признать, что именно президент Владимир Зеленский будет определять для своей нации, когда будет подходящий момент для переговоров", - заявил Радакин.

По его словам, по мнению британских властей "освобождение Херсона в этом контексте не имеет никакого значения", а Лондон продолжит поддерживать Украину.

Позиция Украины по мирным переговорам с Россией остается неизменной и после освобождения Херсона.

Напомним, ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" и представитель украинской делегации на мартовских переговорах Давид Арахамия заявил, что позиция Украины по поводу мирных переговоров с Россией остается неизменной и после освобождения Херсона.

При этом от российских чиновников все чаще стали звучать заявления о "готовности к диалогу". Так, после перехода Херсона под контроль Украины в российском МИД заявили об "открытости к переговорам" с украинскими властями якобы без "предварительных условий".

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