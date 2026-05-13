Genshin Impact 6.6: HoYoverse розкрила героїв, банери і новий сюжет

Нові герої: відьма, лицар та мисливиця

У версії 6.6 з'являться троє персонажів, кожен зі своїм стилем:

Ніколь Реїн (5 зірок, Pyro). Вона - одна з останніх "ангелів" та перша учасниця таємного відьомського клубу, яка стала ігровою. В бою персонажка використовує магію вогню, щоб ставити щити та посилювати атаку друзів. Поза боєм Ніколь допомагає шукати скарби.

Логен (5 зірок, Cryo). Суворий віце-капітан лицарів Мондштадту. Він б’ється списом і стає сильнішим, коли накопичує ресурси "Радість" та "Воля до перемоги". Його вважають одним із найсильніших бійців у грі.

Прун (4 зірки, Anemo). Дівчина, яка називає себе "мисливицею на відьом". Вона підтримує загін повітряною магією, завдаючи шкоди ворогам, навіть коли не активна на екрані.

Графік банерів: спочатку вийдуть Ніколь та Прун (разом із Дуріном), а за два тижні - Логен та Мавуїка.

Сюжет

Історія повертає геймерів у Сумеру. Там починається справжня криза: маленька володарка Нахіда раптово заснула, і країна опинилася на межі катастрофи. Головним лиходієм стане загадковий персонаж, який виглядає точнісінько як Дотторе. Він вміє телепортуватися та блокувати атаки, тому битва з ним буде непростою.

За проходження сюжету розробники подарують 560 Примогемів (каменів витоку) та матеріали для прокачування Ніколь. Щоб гравці не заплуталися в історії, додадуть функцію "Довідкові нотатки", де можна перечитати короткий переказ попередніх подій.

Казки та спортивні ігри

Якщо ви хочете відпочити від порятунку світу, вирушайте в Інадзуму. Там Клі та її друзі влаштовують свято з безліччю розваг:

Бомби Додоко: потрібно кидатися іграшками та використовувати гаджети, щоб пройти рівні.

Велика втеча: забіги з перешкодами, де треба збирати онігірі.

Арена Прун: бойове шоу, де за гарний виступ дають цінні призи, зокрема унікальний вигляд для зброї "Суперкрутий магічний ключ".

Також у грі оновлять фоторежим - тепер манекени зможуть виконувати різні пози та рухи по всьому світу Тейвату для топових знімків. А наприкінці презентації розробники ще раз натякнули на Сніжну - новий великий регіон, який геймери побачать вже у серпні.