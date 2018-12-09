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Генсеком партии ХДС в Германии стал Пауль Цимиак

Новости » Политика    09.12.2018 - 07:42
Генсеком партии ХДС в Германии стал Пауль Цимиак
Фото: Пауль Ціміак (из открытых источников)

Председатель молодежной организации ХДС Пауль Цимиак стал генсеком партии

Генеральным секретарем Христианско-демократического союза (ХДС) вместо Аннеґрет Крамп-Карренбауер стал председатель молодежной организации немецких консерваторов Пауль Цимиак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, лидер молодежной организации Христианско-демократического союза (ХДС) Пауль Цимиак в субботу, 8 декабря, был избран генеральным секретарем партии.

Как говорится, за его кандидатуру проголосовали 63 процента делегатов партийного'езду немецких консерваторов в Гамбурге.

Добавим, ранее генсеком ХДС была Аннеґрет Крамп-Карренбауер, которую накануне избрали главой партии. Именно она предложила кандидатуру Цимиака, который, по ее мнению, может ускорить обновление партии.

Напомним, ранее сообщалось, что Крамп-Карренбауер отдали свои голоса 517 делегатов, тогда как за его конкурента, бывшего главу парламентской фракции ХДС / ХСС в Бундестаге Фридриха Мерца - 482 голоса.

В политических кругах Германии прогнозируют, что новый глава партии с большой вероятностью может стать следующим канцлером Германии.

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