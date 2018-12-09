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Генсеком партії ХДС у Німеччині став Пауль Ціміак

Новини » Політика    09.12.2018 - 07:42
Генсеком партії ХДС у Німеччині став Пауль Ціміак
Фото: Пауль Ціміак (з відкритих джерел)

Голова молодіжної організації ХДС Пауль Ціміак став генсеком партії

Генеральним секретарем Християнсько-демократичного союзу (ХДС) замість Аннеґрет Крамп-Карренбауер став голова молодіжної організації німецьких консерваторів Пауль Ціміак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, лідер молодіжної організації Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Пауль Ціміак  у суботу, 8 грудня, був обраний генеральним секретарем партії.

Як зазначено, за його кандидатуру проголосували 63 відсотки делегатів партійного з'їзду німецьких консерваторів у Гамбургу.

Додамо, раніше генсеком ХДС була Аннеґрет Крамп-Карренбауер, яку напередодні обрали головою партії. Саме вона запропонувала кандидатуру Ціміака, який, на її думку, може прискорити оновлення партії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за Крамп-Карренбауер віддали свої голоси 517 делегатів, тоді як за її конкурента, колишнього голову парламентської фракції ХДС / ХСС у Бундестазі Фрідріха Мерца - 482 голоси.

У політичних колах Німеччини прогнозують, що новий глава партії з великою ймовірністю може стати наступним канцлером Німеччини.

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