Генсеком партії ХДС у Німеччині став Пауль Ціміак

Голова молодіжної організації ХДС Пауль Ціміак став генсеком партії
Генеральним секретарем Християнсько-демократичного союзу (ХДС) замість Аннеґрет Крамп-Карренбауер став голова молодіжної організації німецьких консерваторів Пауль Ціміак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Так, лідер молодіжної організації Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Пауль Ціміак у суботу, 8 грудня, був обраний генеральним секретарем партії.
Як зазначено, за його кандидатуру проголосували 63 відсотки делегатів партійного з'їзду німецьких консерваторів у Гамбургу.
Додамо, раніше генсеком ХДС була Аннеґрет Крамп-Карренбауер, яку напередодні обрали головою партії. Саме вона запропонувала кандидатуру Ціміака, який, на її думку, може прискорити оновлення партії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за Крамп-Карренбауер віддали свої голоси 517 делегатів, тоді як за її конкурента, колишнього голову парламентської фракції ХДС / ХСС у Бундестазі Фрідріха Мерца - 482 голоси.
У політичних колах Німеччини прогнозують, що новий глава партії з великою ймовірністю може стати наступним канцлером Німеччини.