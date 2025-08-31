Генсека Ради Європи було госпіталізовано: що відомо

У ніч на 30 серпня, генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе був госпіталізований. Його участь у заходах наступного тижня поки що під питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради Європи.

"Ален Берсе був госпіталізований у ніч із п'ятниці на суботу. Його стан не викликає побоювань, але як запобіжний захід він залишиться під наглядом протягом кількох днів", - ідеться в публікації.

Також там додали, що участь чиновника в Бледському стратегічному форумі довелося скасувати. Словенську владу було про це повідомлено.

"На цьому етапі його участь у заходах, запланованих на наступний тиждень, залишається невизначеною", - резюмували в Раді Європи.

Причину госпіталізації не названо.