Генсека Ради Європи було госпіталізовано: що відомо
У ніч на 30 серпня, генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе був госпіталізований. Його участь у заходах наступного тижня поки що під питанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради Європи.
"Ален Берсе був госпіталізований у ніч із п'ятниці на суботу. Його стан не викликає побоювань, але як запобіжний захід він залишиться під наглядом протягом кількох днів", - ідеться в публікації.
Також там додали, що участь чиновника в Бледському стратегічному форумі довелося скасувати. Словенську владу було про це повідомлено.
"На цьому етапі його участь у заходах, запланованих на наступний тиждень, залишається невизначеною", - резюмували в Раді Європи.
Причину госпіталізації не названо.
Інші інциденти
Нагадаємо, у березні цього року стало відомо, що у короля Чарльза ІІІ виникли "тимчасові побічні ефекти" після лікування раку. Його доправили в лікарню для спостереження, після чого він повернувся у свою резиденцію в Лондоні.
